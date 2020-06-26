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Sivasspor zirveye tutunmayı hedefliyor

Demir Grup Sivasspor, pazar günü oynayacağı oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışındaki takibini sürdürmek istiyor.

Sivasspor zirveye tutunmayı hedefliyor
26.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:10

Demir Grup Sivasspor, pazar günü oynayacağı oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışındaki takibini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Çalışmaya sakatlığı nedeniyle Yasin Öztekin çalışmaya katılmadı. Pazar günü oynayacağı karşılaşmadan mutlak 3 puan hedefleyen kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesi toplantısında, şampiyonluk yarışındaki rakiplerin bir biri ile oynayacağı haftalara girdiklerini hatırlatarak, bu dönemi kendilerinin kayıpsız geçmeleri gerektiği uyarısında bulundu. Demir Grup Sivasspor, rakiplerin olası puan kayıplarını değerlendirerek son haftalarda yeniden şampiyonluk yarışına ortak olma hesapları yapıyor.Öte yandan kırmızı-beyazlı ekipte teknik heyet, futbolcu ve kulüp personeli bugün 7'nci kez koronavirüs testine tabi tutuldu.


Kaynak: DHA

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