Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek - Haberler Spor
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Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi Hakan Arslan, Aaron Appindangoye, Jorge Felix, Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad ve Sefa Yılmaz'ın sakatlığı bulunuyor.

Ülkelerinin milli takımı kadrosuna çağrılan Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel ile Faslı oyuncu Faycal Fajr da sahadaki yerlerini alamayacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri

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