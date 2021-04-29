Sivasspor yönetiminin yüzü gülüyor
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Sivasspor yönetiminin yüzü gülüyor

Sivasspor yönetiminin yüzü gülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde evinde Yeni Malatyaspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdıran DG Sivasspor'da yönetimin yüzü gülüyor.

Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde evinde Yeni Malatyaspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdıran DG Sivasspor'da yönetimin yüzü gülüyor.

Yeni Malatyaspor karşısında alınan galibiyet Sivasspor yönetimini oldukça mutlu etti. Tribünlerin boş olduğu maçta yöneticiler zaman zaman futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Özellikle Jorge Felix'in son bölümünde attığı şutlardan sonra büyük heyecan yaşayan yöneticiler maç sonrası oyuncuları ayakta alkışladı.

Alınan puandan dolayı oldukça mutlu olduğu gözlenen yönetim kurulu üyelerinden bazılarının da soyunma odasında futbolcuları kutladığı öğrenildi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor yönetiminin yüzü gülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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