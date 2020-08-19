Sivasspor yoğun tempoda çalışıyor DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına kampın beşinci gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı 3 antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA