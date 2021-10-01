Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak DG Sivasspor, 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de son 5 maçtır kaybetmiyor. Kırmızı-beyazlılar söz konusu süreçte 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Yiğidolar en son yenilgisini ise deplasmanda Trabzonspor'a karşı 2-1'lik skor ile almıştı.

Süper Lig'de son 5 maçta 9 puan elde eden Sivasspor, Beşiktaş karşısında da yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş karşılaşmasını kazanması halinde ligde galibiyet serisini 3'e çıkartacak.

Beşiktaş - DG Sivasspor mücadelesi yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

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