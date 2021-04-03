Sivasspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
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Sivasspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor
Sivasspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un ligde 9 maçtır bileği bükülmüyor.

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Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un ligde 9 maçtır bileği bükülmüyor.

Sezonun ikinci yarısına deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak başlayan Sivas ekibi, daha sonra çıktığı 9 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Ligin 23. haftasında iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi.

Sivasspor, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenmeyi başardı.

Sivas temsilcisi, 27. hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0, 28. haftada evinde Atakaş Hatayspor'la 1-1 ve 29. haftada da dış sahada Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.

Ligin 30. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 31. haftada ise deplasmanda Göztepe'yi 5-3'lük skorla yendi.

Ligde 32. haftasında evinde Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Sivasspor, yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.

Oynadığı son 9 karşılaşmada 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde edip hanesine 17 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü.

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 30 maçta 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 yenilgi alan kırmızı-beyazlı ekibin 41 puanı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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