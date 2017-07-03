Sivasspor Yeni Sezona Çift Antrenmanla Hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürüyor. TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor kulüp tesislerinde yeni sezona hazırlanıyor. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular düz koşu, pas ve kondisyon çalıştı. Genç oyunculardan kurulu bir takımla sıcak bir havada gerçekleştirilen idmanda futbolcuların oldukça zorlandığı görüldü. Yaklaşık 2 saat süren antrenman yarı sahada çift kale maç ile sona erdi. Sivasspor yarın sabah ve akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



(Onur Erden - Veysel Korkmaz /İHA)