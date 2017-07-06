Sivasspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor 2017-2018 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ilk olarak topla ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra Kırmızı beyazlı futbolcular 5'e 2 pas çalışması yaptı. İlk 15 dakikası açık olan antrenman daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Bugünkü idmanı kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten de izledi. Antrenmanda futbolcuların keyifli olduğu görüldü. Kırmızı-Beyazlılar yarını izinli olarak geçirecek.