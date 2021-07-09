Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, kampın sekizinci günündeki ilk antrenmanı teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık ve 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu ve geniş alan çok pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde çift kale maç yaptı.

Bolu kampına katılan Olarenwaju Kayode de bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla çalıştı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya