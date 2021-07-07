Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde günde üç idmanla devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde günde üç idmanla devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, kampın altıncı günündeki ilk antrenmanı teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda bir grup, kamp yapılan otelin yanında bulunan gölet etrafında, diğer grup ise sahada dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sivasspor, öğle ve akşam idmanlarıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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