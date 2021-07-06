Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular kampın beşinci günündeki ilk antrenmanı teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda bir grup kamp yapılan otelin yanında bulunan gölet etrafında, bir grup ise sahada dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Ülkesinden dönen Fayçal Fajr da kampa katılarak takımla çalışmalara başladı.

Sivasspor, öğlen ve akşam yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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