Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına devam etti.

Demir Grup Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına devam etti. Kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını kampın 4'üncü gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki Kaya Green Park'ta öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından 3 grup halinde dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise geniş alan pas çalışması ile çift kale maç gerçekleştirdi.


Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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