Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın beşinci gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde öğlen saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Kamp yaptıkları otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise minyatür kale maç ve yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA