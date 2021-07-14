Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 13. gününde kırmızı-beyazlı ekip tek antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan futbolcular antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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