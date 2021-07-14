Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam etti.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 13. gününde kırmızı-beyazlı ekip tek antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan futbolcular antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya