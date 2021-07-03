Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular, kampın ikinci günündeki ikinci antrenmanı, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla devam etti.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise dar alan pas çalışması ile çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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