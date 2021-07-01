Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başlayacak
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Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başlayacak

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor yeni sezon hazırlıkları için kamp yapmak üzere Bolu'nun Gerede ilçesine gitti.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor yeni sezon hazırlıkları için kamp yapmak üzere Bolu'nun Gerede ilçesine gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki kampta futbolcular günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanacak.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında 29 Haziran'da Sivas'ta bir araya gelen Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirilmişti.

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başlayacak
Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başlayacak
Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başlayacak
Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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