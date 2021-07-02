Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına başladı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesindeki Kaya Green Park'ta yaptığı antrenmanla start verdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Sivasspor'un kamp yaptığı otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

İdmana kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferleri Sefa Yılmaz ile Koray Altınay da katıldı.

Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer