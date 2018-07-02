- Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

SİVAS - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına yeni teknik direktörü Tamer Tuna yönetiminde başladı.

Geçen sezon çizdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken kırmızı-beyazlı ekip, 2017-2018 sezonunun hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Yeni Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transferler Uğur Çiftçi ve Erdoğan Yeşilyurt da katıldı. Teknik Direktör Tamer Tuna tarafından izin verilen Robinho'nun yarın Kone, N'Dinga ve Medjani'nin ise hafta içi çalışmalara katılacağı öğrenildi.

Antrenman öncesi Teknik Direktör Tamer Tuna futbolcularla saha ortasında kısa bir toplantı yaptı. Düz koşu ile başlayan antrenmanda futbolcular ısınma hareketleriyle antrenmanı tamamladı. Taraftarlar antrenmana yoğun ilgi gösterdi. Kırmızı-beyazlı ekip 11 Temmuz'a kadar hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek. 12 Temmuz'da ikinci etap çalışmaları için Bolu'ya gidecek olan Sivasspor, 27 Temmuz'a kadar burada yeni sezona hazırlanacak. Bolu kampının ardından Demir Grup Sivasspor yeniden Sivas'ta top başı yapacak ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin 3-4 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da düzenleyeceği futbol turnuvasına katılacak.