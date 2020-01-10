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Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışta

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 14 Ocak Salı günü saat 18.30'da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.

10.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:35
Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışta

Ziraat Son 16 Turu'nda 14 Ocak Salı günü saat 18.30'da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.


Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo mobil uygulaması, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve 12 Ocak Pazartesi gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.


Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:


1. Kategori (VIP): 32.5 TL


2. Kategori (Maraton): 22 TL


3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası): 11 TL


Misafir tribünü: 11 TL - SİVAS

Kaynak: İHA
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