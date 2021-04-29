Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından
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Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, 5'incilik yolunda çok önemli bir karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, 5'incilik yolunda çok önemli bir karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

Otyakmaz, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçın iki takım için de büyük önem taşıdığını belirtti.

Futbolcularının maçı çok istediğini, sahada ortaya koydukları oyunla bunu gösterdiğini vurgulayan Otyakmaz, "Bugün bizim için 5'incilik yolunda çok önemli bir karşılaşmaydı. Yeni Malatyaspor için de kümede kalma mücadelesi olması açısından önemli bir karşılaşmaydı. Onların da önlerinde iyi maçları var. Sanırım bir problem yaşamayacaklardır. Son tercihlerimizde biraz daha akıllı olabilseydik maçı çok önceden koparmış olacaktık ama son dakikalarda Felix'ten gelen gol, bizim için ayrıca bir mutluluk oldu. Hem takımımızı hem de Felix'i kutluyorum." diye konuştu.

Otyakmaz, ligin geride kalan bölümünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının takımı çok yıprattığına da dikkati çekerek, "Kovid-19'a yakalanan futbolcularımız oldu. O durumlardan bu günlere geldik. Bu süreç yaşanmasaydı daha iyi yerlerde olabilirdik. Şimdi önümüzde 5'incilik mücadelesi var ve takım, bu hedef doğrultusunda elinden gelen mücadeleyi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından
Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından
Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından
Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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