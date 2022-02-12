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Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25. hafta maçında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25. hafta maçında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor yarın saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak. - SİVAS

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Haberler

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