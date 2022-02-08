Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı biletleri satışta - Haberler
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Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı biletleri satışta

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı biletleri satışta

- DG Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

- DG Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25. hafta maçında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında 13 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Bilet fiyatları ise şöyle:

VIP Alt Tribün: 70 TL

Maraton Tribünü: 50 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 25 TL

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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