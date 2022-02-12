Sivasspor yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak - Haberler
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Sivasspor yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

AA, Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak, müsabakada hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi sonucunda 31 puan toplayan ve 12. sırada yer alan Sivasspor, 16 puanla ligin son sırada bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da kart cezalısı Isaac Cofie ve Mustapha Yatabare ile sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad ve Ahmet Oğuz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Sivas 4 Eylül Stadı, Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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