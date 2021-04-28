Sivasspor, yarın Malatyaspor'u konuk edecek
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Sivasspor, ligde 52 puanla 7. sırada, Malatyaspor ise 40 puanla 14. sırada bulunuyor.
Ligde oynadığı son 14 maçında 7 galibiyet ve 7 beraberlik alan Sivas temsilcisi, yenilmezlik serisini Malatyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.
Malatyaspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Alaaddin Okumuş ile golcü oyuncu Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.
Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer