Sivasspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek
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Sivasspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor
Sivasspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Sivasspor, ligde 44 puanla 9. sırada yer alıyor. Konyaspor ise 40 puanla 11. sırada bulunuyor.

Konyaspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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