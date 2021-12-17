Sivasspor yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Sivasspor yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde son üç maçını kazanarak iyi bir ivme yakalayan ve 22 puanla 10. sırada bulunan Sivasspor, 11 puanla ligin son sırasında yer alan Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi Aaron Appindangoye, Sefa Yılmaz, Fredrik Ulvestad, Caner Osmanpaşa ve Jorge Felix'in sakatlığı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlıların savunma oyuncusu Ahmet Oğuz ise kart cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Hoca dayanmıyor! Karagümrük, ligin gözdesi Farioli ile yolları resmen ayırdı

Hoca dayanmıyor! Karagümrük, ligin gözdesi Farioli ile yolları resmen ayırdı

 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak

 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title