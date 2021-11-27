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Sivasspor yarın Hatayspor'u konuk edecek

AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor
Sivasspor yarın Hatayspor'u konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde 13 puan ile 15'nci sırada bulunan Sivasspor, 26 puanla zirve mücadelesi veren rakibi Atakaş Hatayspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kart cezası nedeniyle Hatayspor maçında saha kenarındaki yerini alamayacak.

Sivas temsilcisinde bu karşılaşma öncesi Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Koray Altınay'ın sakatlığı bulunuyor.

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AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri

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