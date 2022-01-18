Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi 8 eksik bulunuyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi 8 eksik bulunuyor

Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi 8 eksik bulunuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe'ye konuk olacak olan DG Sivasspor'da 8 eksik bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe'ye konuk olacak olan DG Sivasspor'da 8 eksik bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 8 eksik var. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Hakan Arslan, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Leke James, hasta olan Dimitrios Goutas ile Ziya Erdal ve ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

Hatayspor-Galatasaray maçında ortalık bir anda karıştı! Burak Elmas'tan kulübeye 'Sakin olun' telefonu

Hatayspor-Galatasaray maçında ortalık bir anda karıştı! Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu

 Galatasaray'dan alkışlık hareket! Maç anonsunda Ahmet Çalık'a da yer verildi

Galatasaray'dan alkışlık hareket! Maç anonsunda Ahmet Çalık'a da yer verildi
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Gürsel Aksel, Sivasspor, Göztepe, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title