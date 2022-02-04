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Sivasspor yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

AA, Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak, müsabakada hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi sonucunda 31 puan toplayan ve 10. sırada yer alan Sivasspor, 32 puanla 9'uncu sırada bulunan Gaziantep FK karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Leke James, Ahmet Oğuz ve Sefa Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Sivasspor, Spor, Haber

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