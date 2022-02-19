Sivasspor yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak

AA, Halife Yalçınkaya - Spor
 - Güncelleme:
Sivasspor yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Mert Güzenge görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi sonucunda 34 puan toplayan ve 11. sırada yer alan Sivasspor, 33 puanla 12. sırada bulunan VavaCars Fatih Karagümrük karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da kart cezalısı Mustapha Yatabare ile sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad ve Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Atatürk Olimpiyat Stadı, Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title