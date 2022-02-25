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Sivasspor yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

AA, Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 8 yenilgiyle 34 puan toplayan ve 12. sırada yer alan Sivasspor, 41 puanla 6. sırada bulunan Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da kart cezalısı Max Gradel ile sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad, Leke James ve Ahmet Oğuz karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Sivas 4 Eylül Stadı, Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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