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Sivasspor yarın Antalyaspor'a konuk olacak

AA, Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'la karşılaşacak.

ANTALYA (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'la karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 9 yenilgiyle 34 puan toplayan ve 13. sırada yer alan Sivasspor, 32 puanla 14. sırada bulunan Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ve Fayçal Fajr karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Sivasspor, Antalya, Spor, Haberler

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