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Sivasspor yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

AA - Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

ADANA (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Çağdaş Altay görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgiyle 34 puan toplayan ve 14. sırada yer alan Sivasspor, 45 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Mustafa Yatabare ve Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Sivasspor, Adana, Spor, Haberler

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