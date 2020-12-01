Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı

01.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:40
Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında perşembe günü İspanya temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında perşembe günü İspanya temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 10. hafta maçında dün sahasında oynadığı Göztepe maçının ardından ara vermeyen Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Göztepe maçında forma giyen sporcular yenileme çalışması yaparken, diğer sporcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni korona tedbirleri sonrası İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme
Yeni korona tedbirleri sonrası İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Koronanın en erken görülen belirtisi ortaya çıktı! 12 gün boyunca sürüyor
Koronanın en erken görülen belirtisi ortaya çıktı! 12 gün boyunca sürüyor

Bir süredir antrenmanlara katılamayan Ziya Erdal ve Fayçal Fajr de çalışmalarda yer aldı. Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Villarreal 3 Aralık Perşembe günü saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

İlgili Haberler

Sivasspor, Karabağ maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Karabağ maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Karabağ Maçı Hazırlıklarına Başladı
Sivasspor, Karabağ Maçı Hazırlıklarına Başladı
Denizlispor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Denizlispor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Halife Hafter Mustafa Şentop Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Ajda Pekkan İrem Derici Bülent Ersoy Burcu Esmersoy
Spor Samatta Orhun Ene Erol Bulut Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Aralık Kabine Edirne
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 13:56:53. #1.15#
title