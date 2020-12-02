Sivasspor - Villarreal maçını Duje Strukan yönetecek
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Sivasspor - Villarreal maçını Duje Strukan yönetecek

02.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:21
Sivasspor - Villarreal maçını Duje Strukan yönetecek

Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya temsilcisi Villarreal ile oynayacağı karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan'ın yöneteceği açıklandı.

Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya temsilcisi Villarreal ile oynayacağı karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan'ın yöneteceği açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Sivasspor, yarın akşam İspanya temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak. Strukan'ın yardımcılıklarını Goran Perica ve Alen Jaksic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marin Vidulin olacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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