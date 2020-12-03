Sivasspor - Villarreal maçı izle! Sivasspor - Villarreal maçı hangi gün, saat kaçta? Sivasspor - Villarreal maçı hangi kanalda?
03.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:26
Sivasspor ile Villarreal arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu, Sivas'da oynanacak. Peki, Sivasspor - Villarreal maçı izle! Sivasspor - Villarreal maçı hangi gün, saat kaçta? Sivasspor - Villarreal maçı hangi kanalda?
Koronavirüs önlemleri dahilinde yapılacak Sivasspor - Villarreal maçı izle! Sivasspor - Villarreal maçı hangi gün, saat kaçta? Sivasspor - Villarreal maçı hangi kanalda?
SİVASSPOR - VILLARREAL MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Sivasspor-Villarreal Maçı 03 Aralık Perşembe günü oynanacak. Sivasspor-Villarreal Maçı 20:55'de başlayacak.
SİVASSPOR - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.