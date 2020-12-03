Sivasspor - Villarreal maçı izle! Sivasspor - Villarreal maçı hangi gün, saat kaçta? Sivasspor - Villarreal maçı hangi kanalda?

Sivasspor ile Villarreal arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu, Sivas'da oynanacak. Peki, Sivasspor - Villarreal maçı izle! Sivasspor - Villarreal maçı hangi gün, saat kaçta? Sivasspor - Villarreal maçı hangi kanalda?