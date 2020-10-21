Sivasspor Villarreal maçı için İspanya'da
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Sivasspor Villarreal maçı için İspanya'da

21.10.2020 16:26 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:32
Sivasspor Villarreal maçı için İspanya'da

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında yarın Villarreal ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, İspanya'ya ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında yarın Villarreal ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, İspanya'ya ulaştı.

Sivas'tan özel uçakla İspanya'ya giden kırmızı-beyazlı ekip, konaklayacağı otele geçti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve bir futbolcu, bugün TSİ 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı El Madrigal Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sivasspor, karşılaşma öncesi son antrenmanını da TSİ 20.00'de bu statta gerçekleştirecek.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor Villarreal maçı için İspanya'da
Sivasspor Villarreal maçı için İspanya'da
Sivasspor Villarreal maçı için İspanya'da
Sivasspor Villarreal maçı için İspanya'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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