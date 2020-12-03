Sivasspor-Villarreal maç sonucu kaç kaç? Sivasspor-Villareal maçı kaç kaç bitti? Maçtan dakikalar? Sivasspor-Villarreal canlı izle!

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk ediyor. Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 13. maçına çıktı. Peki Sivasspor-Villarreal maç sonucu kaç kaç? Sivasspor-Villareal maçı kaç kaç bitti? Maçtan dakikalar? İşte detaylar haberimizde...

SİVASSPOR-VİLLARREAL MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

UEFA Avrupa Ligi maçı Sivasspor-Villarreal maçı sonucu 1-0 Villarreal'in galibiyetiyle sonuçlanmıştır.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Sivasspor'da Gradel'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Rulli'de kaldı.

8' Kubo'nun kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Foyth bomboş vurdu, şutu direk dibinden dışarı çıktı.

18' Sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında iyi yükselen Coquelin'in kafa vuruşu direkten döndü, ardından savunmada Camara topu kornere gönderdi

33' Villarreal'de Chukwueze'nin ceza sahasının solundan içeri çevirdiği top üst ağlarda kaldı.

42' Kubo'nun kullandığı köşe vuruşunu Sivasspor savunması uzaklaştırdı.

53' Sivasspor'da Caner'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Yatabare gelişine vurmayı denedi ama iyi bir şut çekemedi ve top farklı şekilde auta çıktı.

62' Sivasspor'da Gradel'in sol kanattan yaptığı ortasını Villarreal savunması uzaklaştırdı.

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin, Gradel, Yatabare.

Villarreal: Rulli, Pena, Foyth, Funes Mori, Costa, Coquelin, Iborra, Baena, Kubo, Chukwueze, Nino