Sivasspor-Villarreal maç sonucu kaç kaç? Sivasspor-Villareal maçı kaç kaç bitti? Maçtan dakikalar? Sivasspor-Villarreal canlı izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivasspor-Villarreal maç sonucu kaç kaç? Sivasspor-Villareal maçı kaç kaç bitti? Maçtan dakikalar? Sivasspor-Villarreal canlı izle!

03.12.2020 22:38 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:29
Sivasspor-Villarreal maç sonucu kaç kaç? Sivasspor-Villareal maçı kaç kaç bitti? Maçtan dakikalar? Sivasspor-Villarreal canlı izle!

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk ediyor. Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 13. maçına çıktı. Peki Sivasspor-Villarreal maç sonucu kaç kaç? Sivasspor-Villareal maçı kaç kaç bitti? Maçtan dakikalar?

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk ediyor. Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 13. maçına çıktı. Peki Sivasspor-Villarreal maç sonucu kaç kaç? Sivasspor-Villareal maçı kaç kaç bitti? Maçtan dakikalar? İşte detaylar haberimizde...

SİVASSPOR-VİLLARREAL MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

UEFA Avrupa Ligi maçı Sivasspor-Villarreal maçı sonucu 1-0 Villarreal'in galibiyetiyle sonuçlanmıştır.

MAÇTAN DAKİKALAR

Sivasspor-Villarreal maç sonucu kaç kaç? Sivasspor-Villareal maçı kaç kaç bitti? Maçtan dakikalar? Sivasspor-Villarreal canlı izle!

3' Sivasspor'da Gradel'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Rulli'de kaldı.

8' Kubo'nun kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Foyth bomboş vurdu, şutu direk dibinden dışarı çıktı.

18' Sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında iyi yükselen Coquelin'in kafa vuruşu direkten döndü, ardından savunmada Camara topu kornere gönderdi

33' Villarreal'de Chukwueze'nin ceza sahasının solundan içeri çevirdiği top üst ağlarda kaldı.

42' Kubo'nun kullandığı köşe vuruşunu Sivasspor savunması uzaklaştırdı.

53' Sivasspor'da Caner'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Yatabare gelişine vurmayı denedi ama iyi bir şut çekemedi ve top farklı şekilde auta çıktı.

62' Sivasspor'da Gradel'in sol kanattan yaptığı ortasını Villarreal savunması uzaklaştırdı.

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin, Gradel, Yatabare.

Villarreal: Rulli, Pena, Foyth, Funes Mori, Costa, Coquelin, Iborra, Baena, Kubo, Chukwueze, Nino

İlgili Haberler

Sivasspor - Villarreal maçı izle! Sivasspor - Villarreal maçı hangi gün, saat kaçta? Sivasspor - Villarreal maçı hangi kanalda?
Sivasspor - Villarreal maçı izle! Sivasspor - Villarreal maçı hangi gün, saat kaçta? Sivasspor - Villarreal maçı hangi kanalda?
Menemenspor Altay maç sonucu : Menemenspor Altay gollerini kim attı, kaç kaç bitti?
Menemenspor Altay maç sonucu : Menemenspor Altay gollerini kim attı, kaç kaç bitti?
Sivasspor - Karabağ özet izle! UEFA Avrupa Ligi grubu puan durumu! Sivasspor - Karabağ maçı kaç kaç?
Sivasspor - Karabağ özet izle! UEFA Avrupa Ligi grubu puan durumu! Sivasspor - Karabağ maçı kaç kaç?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade
Magazin Kenan Işık Acun Ilıcalı Demet Akalın Diego Armando Maradona
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Samet Aybaba Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor-Villarreal maç sonucu kaç kaç? Sivasspor-Villareal maçı kaç kaç bitti? Maçtan dakikalar? Sivasspor-Villarreal canlı izle! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 23:30:00. #1.14#
title