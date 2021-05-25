Sivasspor, Villarreal'e başarılar diledi
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Sivasspor, Villarreal'e başarılar diledi

Sivasspor, Villarreal'e başarılar diledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United ile oynayacağı maç öncesi Villarreal'e başarılar diledi.

DG Sivasspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United ile oynayacağı maç öncesi Villarreal'e başarılar diledi.

UEFA Avrupa Ligi Kupası, yarın oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Finalde İspanya'nın Villarreal ve İngiltere'nin Manchester United takımları, yarın TSİ 22.00'de Polonya'daki Gdansk Stadı'nda kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek.

Sivasspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından Villarreal'e başarılar diledi. Yapılan paylaşıma, "Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi final maçında Manchester United FC ile 26 Mayıs 2021 tarihinde oynanan maç öncesi, esnasında ve sonrasında karşılaştığı misafirperverliği hatırlayarak Villareal CF'ye başarılar diler" notunu ekledi. - SİVAS

Sivasspor, Villarreal'e başarılar diledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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