Sivasspor ve Kayserispor'dan Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor, Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk'ün trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor, Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk'ün trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sivasspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehirspor'un 20 yaşındaki genç oyuncusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği kaza sonucu vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kaan Öztürk'e yüce Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kayserispor da sosyal medya hesabından "Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA