Sivasspor uzatmalarda 6 gol attı
DG Sivasspor, Süper Lig'de geride ilk yarıda maçların uzatma dakikalarında fileleri en çok havalandıran takım olarak dikkati çekti.
DG Sivasspor, Süper Lig'de geride ilk yarıda maçların uzatma dakikalarında fileleri en çok havalandıran takım olarak dikkati çekti. Yiğidolar, müsabakaların uzatma bölümünde 6 kez gol sevinci yaşadı.
Sivasspor, Süper Lig'in ilk yarısında maçların uzatma dakikalarında en çok gol atan takım oldu. Ligin 5.i haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta; Uğur Çiftçi 90+6. dakikada, ligin 7. haftasında Ankaragücü'nü evinde 3-1 mağlup ettiği maçta Mustapha Yatabare 90+2. dakikada, 10. haftada deplasmanda Denizlispor'u 2-0 yendiği maçta Arouna Kone 90+1. dakikada, 12. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 yendiği maçta Erdoğan Yeşilyurt 90+4. dakikada, 15. haftada Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ettiği maçta Ziya Erdal 90+7. dakikada ve 16. haftada ise deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede Mustapha Yatabare 90+7. dakikada rakip fileleri havalandırarak uzatma anlarında 6 gol buldu. - SİVAS