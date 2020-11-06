Sivasspor'un yüzü Avrupa'da 11 yıl sonra güldü

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda üçüncü haftada Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, 11 yıl aradan sonra mücadele ettiği Avrupa arenasında galibiyet sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda üçüncü haftada Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, 11 yıl aradan sonra mücadele ettiği Avrupa arenasında galibiyet sevinci yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Medipol Başakşehir ile bu sezon Avrupa kupalarında yoluna devam iki Türk temsilcisinden biri olan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki üçüncü maçında dün konuk ettiği Karabağ'ı 2-0 mağlup ederek gruptaki ilk puanını almayı başardı.

Deplasmanda Villarreal'a 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, evinde Karabağ'ı 2-0 yenerek gruptan çıkma adına önemli bir avantaj sağladı.

Sivasspor, Avrupa'daki 4. sınavını 26 Kasım'da Karabağ'a karşı verecek.

Sivasspor'un Avrupa'daki golcüleri

Sivas ekibi, Avrupa'da 12 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 25 gole engel olamadı.

Sivas temsilcisinin Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Avrupa maçlarından toplam 9 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Kayode (3), Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare, Max Gradel ve Caner Osmanpaşa rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

Villarreal liderliğini devam ettirdi

Villarreal takımının Maccabi Tel-Aviv'i evinde 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdüğü haftada, Maccabi Tel-Aviv 6 puanla ikinci, Sivasspor 3 puanla üçüncü ve henüz puanı bulunmayan Karabağ takımı ise son sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda puan durumu şöyle: