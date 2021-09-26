Sivasspor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, dün konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenerek, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı.

Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Süper Lig'de 2. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 9'a çıkarttı.

Ligde son olarak 23 Ağustos 2021'de deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından hiç yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar dün oynanan Karagümrük maçıyla yenilmezlik serisini ise 5 karşılaşmaya yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan elde etti.

Kırmızı-beyazlılar ayrıca bu sezon 10 gol atarken, kalesinde ise 7 gole engel olamadı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri