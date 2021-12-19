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Sivasspor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, dün konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı.

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, dün konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı.

Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Süper Lig'de 6. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 25'e çıkarttı. Ligde son olarak 11 Kasım 2021'de deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar dün oynanan Kasımpaşa maçıyla yenilmezlik serisini ise 4 karşılaşmaya yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 4 galibiyetle 12 puan elde etti.

Yiğidolar ayrıca bu sezon 25 gol atarken, kalesinde ise 16 gole engel olamadı. - SİVAS

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı

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