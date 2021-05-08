Sivasspor'un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un yenilmez serisi 17 maça yükseldi.

Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un yenilmez serisi 17 maça yükseldi.

Sezonun ikinci yarısına dış sahada Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenilerek başlayan Sivas ekibinin, daha sonra çıktığı 17 karşılaşmada bileği bükülmedi.

Ligin 23. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.

Sivasspor, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

Sivas temsilcisi, 27. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0, 28. haftada evinde Atakaş Hatayspor'la 1-1, 29. haftada dış sahada Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.

Ligin 30. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük'ü 1-0, 31. haftada deplasmanda Göztepe'yi 5-3'lük skorla yenen kırmızı-beyazlı ekip, ligin 32. haftasında evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı, 33. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Ligin 34. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, 35. haftada Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-2 yenen Sivasspor, 36. haftada sahasında Beşiktaş ile 0-0, 37. haftada dış sahada Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Sivas temsilcisi ligin 38. naftasında evinde Helenex Yeni Malatyaspor'u, 39. haftasında ise deplasmanda Gaziantep'i 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 40. haftasında ise Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalarak yenilmezlik serisini 17 maça yükseltti.

Son 17 karşılaşmada 9 galibiyet ve 8 beraberlik elde edip hanesine 35 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

Ligde çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgisi olan kırmızı-beyazlı ekibin, 59 puanı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer