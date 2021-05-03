Sivasspor'un yenilmezlik serisi 16 maça çıktı
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Sivasspor'un yenilmezlik serisi 16 maça çıktı

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 16 maça çıktı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gaziantep'i 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un yenilmez serisi 16 maça yükseldi.

Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gaziantep'i 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un yenilmez serisi 16 maça yükseldi.

Sezonun ikinci yarısına dış sahada Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenilerek başlayan Sivas ekibinin, daha sonra çıktığı 16 karşılaşmada bileği bükülmedi.

Ligin 23. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.

Sivasspor, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

Sivas temsilcisi, 27. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0, 28. haftada evinde Atakaş Hatayspor'la 1-1, 29. haftada dış sahada Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.

Ligin 30. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük'ü 1-0, 31. haftada deplasmanda Göztepe'yi 5-3'lük skorla yenen kırmızı-beyazlı ekip, ligin 32. haftasında evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı, 33. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Ligin 34. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, 35. haftada Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-2 yenen Sivasspor, 36. haftada sahasında Beşiktaş ile 0-0, 37. haftada dış sahada Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Sivas temsilcisi ligin 38. naftasında evinde Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Deplasmanda Gaziantep'i 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar yenilmezlik serisini 16 maça yükseltti.

Son 16 karşılaşmada 9 galibiyet ve 7 beraberlik elde edip hanesine 34 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

Ligde çıktığı 37 maçta 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 7 yenilgisi olan kırmızı-beyazlı ekibin, 58 puanı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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