Sivasspor'un yenilmezlik serisi 13 maça çıktı
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Sivasspor'un yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 13 maça çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. hafta maçında DG Sivasspor, konuk ettiği lider Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti.

Süper Lig'in 36. hafta maçında DG Sivasspor, konuk ettiği lider Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti.

Süper Lig'de 15. beraberliğini Beşiktaş karşısında sahasında 0-0'lık sonuçla alan Sivasspor, puanını 51'e çıkarttı. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar, bugün oynanan Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 13 maça çıkarttı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve 6 beraberlikle 27 puan elde etti.

Yiğidolar ayrıca bu sezon 47 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı. - SİVAS

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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