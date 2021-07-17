SPOR Sivasspor'un yeni transferi Leke James: Güzel şeyler yapacağız
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SPOR Sivasspor'un yeni transferi Leke James: Güzel şeyler yapacağız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivasspor'un yeni transferi Leke James: Güzel şeyler yapacağızSİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Leke Samson James, "Buraya azimli ve istekli geldim. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Sivasspor'un yeni transferi Leke James: Güzel şeyler yapacağız

SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Leke Samson James, "Buraya azimli ve istekli geldim. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'un Suudi Arabistan'ın Al Qadisiyah takımından transfer ettiği Nijeryalı forvet Leke Samson James, kırmızı-beyazlıların Bolu kampında açıklamalarda bulundu.

Demir Grup Sivasspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu kaydeden James, "Burada çok azimli ve istekli insanlar var. Bunu görmek de beni motive ediyor. Gelmeden önce kulüple ilgili çok duyum aldım. Bilgi aldığım insanlar Demir Grup Sivasspor ile ilgili çok güzel yorumda bulundular, iyi şeyler söylediler. Ben de buraya azimli ve istekli geldim. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Transfer süreci hakkında da bilgi veren 28 yaşındaki oyuncu, "Bu süreç çok güzel geçti. Menajerim kulüple görüşmeleri yürüttü. Şartlar belirlendikten sonra imza atmak için geldim. Demir Grup Sivasspor çok net bir tavır ortaya koydu. Her şeyi yerine getirecek şekilde davrandı" ifadelerini kullandı.

Kulüpteki aile ortamına dikkat çeken James, şunları söyledi:

"İstisnasız herkes Sivasspor ile ilgili güzel yorumda bulundu. Sivasspor'da bir aile ortamının olduğunu ve her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediği söylediler. Gördüğüm kadar da bu böyle ilerliyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

Taraftar ve takım için her zaman mücadele edeceğini vurgulayan golcü futbolcu, "Takımı için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir futbolcu görecekler sahada. Bunun garantisini verebiliyorum" dedi.

SPOR Sivasspor'un yeni transferi Leke James: Güzel şeyler yapacağız
SPOR Sivasspor'un yeni transferi Leke James: Güzel şeyler yapacağız
SPOR Sivasspor'un yeni transferi Leke James: Güzel şeyler yapacağız
SPOR Sivasspor'un yeni transferi Leke James: Güzel şeyler yapacağız
SPOR Sivasspor'un yeni transferi Leke James: Güzel şeyler yapacağız
SPOR Sivasspor'un yeni transferi Leke James: Güzel şeyler yapacağız
SPOR Sivasspor'un yeni transferi Leke James: Güzel şeyler yapacağız
SPOR Sivasspor'un yeni transferi Leke James: Güzel şeyler yapacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SPOR Sivasspor'un yeni transferi Leke James: Güzel şeyler yapacağız - Haberler Spor
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