Sivasspor'un yeni transferi Konate ilk idmanında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor'un yeni transferi Konate ilk idmanında

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sivasspor'un yeni transferi Konate ilk idmanında

DG Sivasspor'un kadrosuna kattığı Moussa Konate, bugün ilk idmanına çıktı.

DG Sivasspor'un kadrosuna kattığı Moussa Konate, bugün ilk idmanına çıktı.

Sivasspor'un yeni golcüsü Moussa Konate, takımla beraber bugün ilk antrenmanına çıktı. Çalışmada bir hayli heyecanlı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki futbolcu, antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da oyuncuyla idmana çıkmadan önce kısa bir görüşme yaptı. - SİVAS

Sivasspor'un yeni transferi Konate ilk idmanında

Sivasspor'un yeni transferi Konate ilk idmanında

Sivasspor'un yeni transferi Konate ilk idmanında

İhlas Haber Ajansı - Spor

Sivasspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title