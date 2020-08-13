Sivasspor’un Yeni Transferi Jorge Felix'in Açıklamaları
Sivasspor’un yeni transferi Jorge Felix, “Demir Grup Sivasspor için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok çalışacağım ve çok fazla maç kazanmak için uğraşacağım. Topla birlikte çok iyiyim. Topla birlikte koşmam en iyi özelliğim” dedi.
13.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:53
Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix, "Demir Grup Sivasspor için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok çalışacağım ve çok fazla maç kazanmak için uğraşacağım. Topla birlikte çok iyiyim. Topla birlikte koşmam en iyi özelliğim" dedi.
Kaynak: Dugout