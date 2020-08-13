Sivasspor’un Yeni Transferi Jorge Felix'in Açıklamaları Sivasspor’un yeni transferi Jorge Felix, “Demir Grup Sivasspor için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok çalışacağım ve çok fazla maç kazanmak için uğraşacağım. Topla birlikte çok iyiyim. Topla birlikte koşmam en iyi özelliğim” dedi.

Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix, "Demir Grup Sivasspor için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok çalışacağım ve çok fazla maç kazanmak için uğraşacağım. Topla birlikte çok iyiyim. Topla birlikte koşmam en iyi özelliğim" dedi. Kaynak: Dugout